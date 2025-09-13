پخش زنده
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران از اجرای اقدامات و تمهیدات ایمنی در اطراف مدارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ مصطفی زینیوند، رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به تدابیر ویژه برای بازگشایی مدارس گفت: در محدوده اطراف مراکز آموزشی، اجرای اقدامات ایمنی از جمله آشکارسازی تابلوها و علائم، رنگآمیزی خطوط طولی و عرضی معابر، و نصب پلهای عابر پیاده مکانیزه مهم هستند چرا که هر یک از این اقدامات نقش مؤثری در ارتقای ایمنی دانشآموزان و کاهش خطرات احتمالی در آن محدوده دارد.
سرهنگ زینیوند در ادامه با اشاره به ضرورت ایمنسازی محدوده مدارس اظهار کرد: تردد بالا در ساعات خاص، از جمله زمان آغاز و پایان فعالیت مدارس، رفتارهای غیرقابل پیشبینی کودکان و نزدیکی بسیاری از مراکز آموزشی به خیابانهای پرتردد، از جمله دلایل اصلی توجه ویژه به ایمنی این مناطق است.
رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه به اقدامات کلیدی در راستای ایمنسازی محدوده مدارس اشاره کرد و گفت: نصب تابلوها و علائم هشدار دهنده افقی و عمودی، خطکشی محل عبور عابرین پیاده، احداث سرعتگیر و سرعت کاههای استاندارد، حضور پر رنگتر مأموران راهنمایی و رانندگی و یا نگهبانان ایمنی در ساعات پرتردد، از جمله تدابیر اجرایی برای ارتقای ایمنی دانشآموزان در مسیر مدرسه است. همچنین آموزش اصول ایمنی به دانشآموزان باید بهعنوان یکی از تکالیف مهم مدارس تلقی شود تا فرهنگ عبور و مرور ایمن از همان سنین پایه نهادینه شود. طراحی مناسب فضای جلوی مدارس برای انتظار والدین و نورپردازی اصولی در این محدودهها نیز نقش مؤثری در افزایش آرامش، کاهش خطرات و پیشگیری از حوادث ایفا میکند.
سرهنگ زینیوند در ادامه با اشاره به نقش نهادهای مسئول در ارتقای ایمنی محدوده مدارس اظهار کرد: در این مسیر، سه نهاد اصلی مسئولیت مستقیم دارند؛ شهرداریها که وظیفه طراحی و اجرای زیرساختهای ایمنی شهری را بر عهده دارند، وزارت آموزش و پرورش که مسئول آموزش دانشآموزان و هماهنگی با نهادهای شهری است، و پلیس راهور که ضمن نظارت بر اجرای قوانین، در نقاط حساس و پرتردد حضور فعال دارد. همکاری منسجم این نهادها میتواند تأثیر چشمگیری در کاهش حوادث و ارتقای ایمنی دانشآموزان داشته باشد.
رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در پایان با اشاره به رویکردهای جهانی در حوزه ایمنی ترافیک گفت: یکی از مدلهای مؤثر و توسعهیافته در کاهش تصادفات، مدل ۵ E است که شامل پنج محور اصلی شامل؛ آموزش، مهندسی، اجرای قوانین، ارزیابی، و واکنش اضطراری میشود.
وی در ادامه گفت: آموزش همگانی و آموزش رانندگان، مهندسی راه و مهندسی خودرو، نظارت مداوم بر رعایت مقررات، پایش مستمر اثربخشی سیاستها و اقدامات، و واکنش سریع دستگاههای امدادرسان پس از وقوع حادثه، هرکدام نقش کلیدی در ارتقای ایمنی تردد دارند. اما زمانی میتوان به ایمنی پایدار دست یافت که این پنج ضلع به صورت همزمان و هماهنگ با یکدیگر اجرا شوند. هرگونه ناهماهنگی در این چرخه، اثربخشی اقدامات را کاهش میدهد و مخاطرات را افزایش میدهد.