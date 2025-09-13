به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این بیانیه آمده است: شورا تصمیم گرفت اقدامات محدودکننده را برای شش ماه دیگر یعنی تا ۱۵ مارس ۲۰۲۶ تمدید کند. خاطرنشان می‌شود که این تحریم‌ها همچنان شامل بیش از ۲۵۰۰ فرد و نهاد خواهد بود.

در همین حال، اتحادیه اروپا اعلام کرد که تحریم‌های مرتبط با روسیه علیه یک فرد را که نامش مشخص نشده است، لغو کرده است.

در این بیانیه آمده است: در چارچوب بررسی تحریم‌ها، شورا همچنین تصمیم گرفت که تحریم‌ها علیه یک فرد را تمدید نکند و یک فرد فوت شده را از فهرست تحریم‌ها حذف کند.