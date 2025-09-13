پخش زنده
یزدان حاتمی، توانست در مسابقات جشنواره شنای منطقه جنوب کشور در ماده ۱۰۰ متر پروانه، عنوان یکی از شش شناگر برتر این ماده را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، یزدان حاتمی، شناگر تیم هیأت ورزشهای آبی استان یزد، در مسابقات جشنواره شنای منطقه جنوب کشور که به میزبانی استان فارس برگزار شد، موفق شد در ماده ۱۰۰ متر پروانه عنوان یکی از شش شناگر برتر این ماده را به دست آورد.
در این رقابتها که با حضور برترین استعدادهای شنای ردههای پایه منطقه جنوب کشور برگزار شد، شناگران یزدی عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشتند. حضور در میان مدعیان، ارتقای رکوردهای فردی و رقابت نزدیک با بهترینهای کشور از جمله نکات قابل توجه عملکرد تیم یزد بود.