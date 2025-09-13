شمس آذر به دنبال نخستین برد در فصل جدید لیگ برتر
خبرهایی از صف آرایی شمس آذر مقابل پیکان تا رقابت هندبالیست قزوینی در مسابقات نوجوانان آسیا را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
شمس آذر که لیگ را با سه امتیاز منفی آغاز کرده، در دیدارهای اول و دوم خود مقابل استقلال خوزستان و چادرملواردکان به نتیجه تساوی رسید.
دومین برد دختران والیبالیست استان در مسابقات کشوری
تیم والیبال دختران استان در دومین روز مسابقات جوانان کشور مقابل سعادت بم با نتیجه ۳-صفر صاحب برتری شد.
تیم استان در بازی نخست هم نماینده شهرکرد را از پیش رو برداشت.
این مسابقات در اراک در حال برگزاری است.
هندبالیست قزوینی در راه مسابقات نوجوانان آسیا
فرشاد نوروزپور تیم ملی هندبال نوجوانان را در نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا همراهی کرد.
این رقابتها از ۲۴ شهریور در اردن آغاز خواهد شد.
آتشنشانی قزوین قهرمان دو و میدانی کارگران استان
درمسابقات دو و میدانی کارگران استان آتشنشانی قزوین عنوان قهرمانی را کسب کرد.
شهرک صنعتی الوند و شرکت افق البرز مشترک دوم سدند.
پیر یوسفیان هم در جایگاه سوم ایستاد.
این مسابقات در ورزشگاه سردار آزادکان قزوین برگزار شد.