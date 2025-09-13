به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مراسم رسمی افتتاح خط لوله ۱۶ اینچی تغذیه گاز پلور–لاریجان امروز با حضور میرزایی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، در منطقه پلور برگزار خواهد شد.

این پروژه زیرساختی با هدف گازرسانی به ۳۰ روستای کوهستانی بخش لاریجان طراحی و اجرا شده و با بهره‌برداری از آن، دسترسی پایدار و ایمن به گاز طبیعی برای ساکنان این مناطق فراهم خواهد شد.

خط لوله جدید، بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای وزارت نفت در حوزه گازرسانی به مناطق سخت‌گذر و محروم کشور است و با اجرای آن، علاوه بر ارتقای سطح رفاه عمومی، مصرف سوخت‌های فسیلی کاهش یافته و گامی مؤثر در حفظ محیط زیست برداشته می‌شود.