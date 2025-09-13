پخش زنده
روابطعمومیها در ترویج فرهنگ دفاع مقدس نقش کلیدی و مهمی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان با بیان اینکه خوزستان پایتخت دفاع مقدس جهان اسلام شناخته میشود توضیح داد: دستگاههای اجرایی دفاع مقدس را سیاسی نکنند و هر آنچه در توان دارند برای این رویداد بزرگ هزینه کنند.
سرتیپ دوم پاسدار عبدالرضا حاجتی گفت: در هشت سال جنگ تحمیلی همه ابرقدرتهای دنیا برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران وارد میدان شدند، اما رزمندگان اسلام با فداکاری و ایثارگری دشمن را به شکلی مفتضحانه شکست دادند.
وی با اشاره به وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزود: هفته دفاع مقدس امسال از اهمیت بالایی برخوردار است و دشمن نیز نسبت به این موضوع آگاه است و برای زمینگیر کردن ایران اسلامی برنامهریزی گستردهای دارد از این رو ضرورت دارد روابطعمومیها با بهرهگیری از تکنیکهای خلاقانه، رنگ و بوی جدیدی به برنامههای هفته دفاع مقدس ببخشند.
وی از روابط عمومیها خواست از تقلیل هفته دفاع مقدس به برگزاری چند نمایشگاه خودداری کنندو در این هفته دستگاههای اجرایی با دعوت از سخنرانان برجسته، ابعاد پیچیده دفاع مقدس را برای جامعه تبیین کند.
حاجتی تصریح کرد: هفته دفاع مقدس برای جامعه باید به فرصتی امیدآفرین و نشاط بخش تبدیل شود.
ضرورت نهادینه کردن فرهنگ ایثار و جهاد
دستیار استاندار در امور راهبردی گفت: متأسفانه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، فرهنگ جهاد و ایثار بهدرستی در جامعه نهادینه نشده و این امر رسالت مهمی برای روابطعمومیها ایجاد میکند.
فاضل خمیسی افزود: مهمترین وظیفه روابطعمومیها ایجاد ارتباط صمیمی با مردم و زدودن حس فاصله بین مسئولان و آحاد جامعه است، همانگونه که در دوران دفاع مقدس، همه اقشار در کنار یکدیگر برای هدفی مقدس متحد بودند.