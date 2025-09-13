پخش زنده
۹ رشته جدید متناسب با نیاز بنگاههای اقتصادی و صنایع استان در دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی ایجاد شده و امسال دانشجو می پذیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اساسی در استان خراسان جنوبی کمبود نیروی متخصص در حوزههای صنعتی و معدنی است گفت: ؛ به همین منظور دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس نیازها و مهارتهای مورد نیاز استان اقدام به ایجاد رشته در مراکز آموزش علمی کاربردی استان کرده است.
حبیب آتش روز افزود:۹ رشته جدید در مهرماه ۱۴۰۴ متناسب با نیاز بنگاههای اقتصادی و ظرفیتهای استان دانشجو می پذیرد.
وی گفت: کاردانی حرفهای طلا و جواهر (تراش سنگهای قیمتی)، کاردانی فنی معدن، رشته کاردانی حرفهای حقوق قضایی، کاردانی فنی ابزار دقیق، کاردانی فنی مکانیک تعمیرات ماشین آلات صنعتی، کاردانی انتظامات و حراست فیزیکی، کاردانی مددکاری اجتماعی-خانواده، کارشناسی حرفهای مددکاری اجتماعی و کارشناسی حرفهای حقوق قضایی رشته های جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی است که به عنوان مثال ایجاد رشته معدن در مرکز آموزش علمی کاربری منطقه ویژه خراسان جنوبی و رشته تعمیر ماشین آلات صنعتی در مرکز آموزش علمی کاربردی سربیشه میتواند بخشی از نیازهای صنایع و معادن استان را مرتفع سازد.
ثبت نام دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان جنوبی از ۱۷ شهریور ماه در ۲۲ کد رشته محل مقطع کاردانی و ۱۲ کد رشته محل رشته کارشناسی آغاز شده است.