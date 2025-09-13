سقوط پراید به دره‌ای در سوادکوه ۳ زخمی برجای گذاشت.

سقوط پراید به دره در سوادکوه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پایگاه‌اطلاع‌رسانی‌هلال‌احمر مازندران اعلام کرد بامداد امروز شنبه ۲۲ شهریور ماه گزارشی از مرکز کنترل هماهنگی و عملیات مبنی بر انحراف و واژگونی یک دستگاه پراید در ۱۰ کیلومتری پایگاه لله بند روستای کلاریجان اعلام و یک گروه عملیاتی ۳ نفره به همراه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

حادثه سقوط خودرو ۳ حادثه دیده و ۳ مصدوم داشت که پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه یک مصدوم توسط عوامل پایگاه لله بند به بیمارستان شهدای زیراب انتقال یافت.