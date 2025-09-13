پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اعلام کرد اسکلههای مجتمع بندری نگین بوشهر با لایروبی و ایجاد زیرساختهای جدید، آماده پهلوگیری شناورهای بزرگ هستند که این امر نویدبخش گشایش فضاهای جدید اقتصادی در استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، سیاوش ارجمندزاده، سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عصر امروز در بررسی طرحهای بندر بوشهر با اشاره به اهمیت استراتژیک بنادر این منطقه برای اقتصاد کشور، از اجرای سریع و بدون وقفه پروژههای توسعهای در سطح استان خبر داد.
او ضمن تأکید بر نقش تاریخی و حیاتی بندر بوشهر در حمایت از بنادر دیگر کشور در شرایط حساس، اظهار داشت: توسعه بنادر متناسب با نیاز منطقه و با پشتیبانی سازمان بنادر و دریانوردی، در دستور کار قرار گرفته است.
ارجمندزاده از پروژههای متعدد در بندر بوشهر، به ویژه برقرسانی مجتمع بندری نگین، به عنوان یکی از گامهای اساسی در تقویت ظرفیتهای بندری استان یاد کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه بهزودی آغاز میشود.
او اضافه کرد: با لایروبی اسکلههای مجتمع بندری نگین بوشهر، امکان پهلوگیری شناورهای بزرگ فراهم شده و با توسعه زیرساختها، فضای جدیدی برای فعالیت اقتصادی ایجاد شده است.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به برنامهریزی منظم برای سایر بنادر استان، اعلام کرد: پروژههای متناسب با ظرفیت هر بندر در حال اجرا یا مطالعه است تا هم نیازهای فعلی و هم نیازهای آینده منطقه پوشش داده شود.
ارجمندزاده تأکید کرد: بخشی از اقدامات فوری در زمینه بهبود زیرساختهای بندری و دریایی، با هماهنگی سازمان بنادر و حمایت استان، زمینهای مناسب برای فعالیت هرچه بهتر تجار و بازرگانان استان بوشهر فراهم خواهد کرد.