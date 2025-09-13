رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسکو گفت: بانوان شهرستان اسکو با هفت مدال طلا و برنز در چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بانوان پرشین کیوکوشین کاراته افتخارآفرینی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی رضوانی افزود: این دوره از رقابت‌ها به میزبانی استان همدان برگزار شد و نمایندگان شهرستان اسکو با هفت مدال خود سهم بزرگی را در کسب مقام قهرمانی تیمی استان در این دوره از مسابقات (مقام اول آوران) را به خود اختصاص دادند و افتخار برای استان خود آفریدند.

وی ادامه داد: در این دوره از رقابت‌ها در بخش کاتای بزرگسالان فرزانه قربانیان، در بخش کاتای رده سنی نونهالان زهرا عباس زاده و آیلار ملکی در بخش کومیته جوانان عسل رسول زاده، در بخش کومیته نونهالان آیلار ملکی به مدال طلا رسیدند، در بخش کاتای جوانان هم عسل ملکی و در بخش کاتای نوجوانان پینار ملکی به مدال برنز دست یافتند.