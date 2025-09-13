به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان جواد گودرزی با تأکید بر توسعه ی مزارع پرورش ماهی، در بروجرد گفت:در این شهرستان ۴۷ مزرعه پرورش ماهی سردآبی وجود دارد که تولید آنها سالانه بیش از دو هزار و ۲۰۰ تن است.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با اشاره به ظرفیت این شهرستان برای فعالیت‌های شیلاتی افزود:در این زمینه یک پرورش ماهی سردآبی با سرمایه‌گذاری دو میلیارد تومان در روستای کپرگه شهرستان بروجرد به بهره‌برداری رسید.

گودرزی افزود: این طرح با هدف حمایت از تولید، توسعه کشاورزی مدرن و ایجاد اشتغال پایدار در استان و زمینه اشتغال مستقیم برای سه نفر و غیرمستقیم برای پنج نفر را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از این مزرعه پرورش ماهی سردآبی جدید ۱۵ تن بر میزان تولید در این بخش افزوده شده است .