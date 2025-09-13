معاون وزیر نیرو افزایش بهره‌وری در حوزه‌های آب و برق را ضروری دانست و گفت باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، در یک نشست مشترک با محوریت برق، آب، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، " یزدان رضایی" معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، به همراه مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان و مدیران عامل شرکت‌های توزیع خراسان رضوی، آب منطقه‌ای و آبفای استان خراسان و نیز توکلی، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، در بخشداری جنگل گرد هم آمدند.

در این جلسه بر اهمیت توسعه ایستگاه‌های برق و انرژی پاک خورشیدی تأکید شد.

یزدان رضایی در این نشست خدمت به مردم را افتخار وزارت نیرو دانست و اعلام کرد که خواسته‌های به حق مردم جنگل با رعایت قوانین مربوطه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین به ظرفیت‌های موجود اشاره کرده و گفت: در حال حاضر ۱۹۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان خراسان رضوی فعال است.

معاون وزیر نیرو بر لزوم افزایش بهره‌وری در حوزه‌های آب و برق تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به این موضوع شد.

در ادامه جلسه، با موافقت معاون وزیر نیرو و همکاری شرکت برق منطقه‌ای خراسان، تصمیم گرفته شد که در سه نقطه خواف، رشتخوار و جنگل، نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی جهت تأمین برق چاه‌های کشاورزی احداث شود.

گفتنی است اعضای حاضر در جلسه از پست ۱۳۲ کیلولت جنگل بازدید کردند و در این بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان، اعلام کرد امکان اتصال ٢٠ مگاوات نیروگاه خورشیدی به شبکه توزیع پست جنگل وجود دارد

️این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی وزارت نیرو و شرکت برق منطقه‌ای خراسان برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حمایت از کشاورزی پایدار در استان است.