به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، اصحابی گفت: بر اساس داده‌های ثبت‌شده از ایستگاه‌های باران‌سنجی منطقه، شیرآباد خان ببین ۲۸ میلیمتر، محمدآبادکتول ۲۷٫۵ میلیمتر، بیشترین میزان بارندگی طی شبانه‌روز گذشته را داشته‌اند.

او ادامه داد: همچنین در منطقه جهاد علی‌آبادکتول ۲۷ میلیمتر، مزرعه کتول ۲۵٫۵ میلیمتر و گرگان ۲۱ میلیمتر ثبت شده است.

کارشناس هواشناسی گلستان افزود:تا دوشنبه استان تحت تاثیر جریانات شمالی قرار دارد.

او بیان کرد: دمای هوای استان تا اواسط هفته حدود ۳۰ درجه خواهد بود.