معاون عمرانی استانداری بوشهر اعلام کرد سد دالکی، با ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی، برای تکمیل نیازمند ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار است و در صورت تأمین منابع مالی، آبگیری آن برای تأمین آب کشاورزی و شرب و مقابله با سیلاب‌ها، در پاییز ۱۴۰۶ آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، در نشست مشترکی با حضور شاپور رجایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، نمایندگان وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر، راهکارهای تأمین منابع مالی باقی‌مانده عملیات اجرایی سد دالکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون عمرانی استانداری بوشهر با اشاره به اهمیت راهبردی سد دالکی در شهرستان دشتستان گفت: سد دالکی مهم‌ترین و بزرگ‌ترین طرح نیمه‌تمام و اولویت‌دار استان قلمداد می‌شود که تکمیل این پروژه نیازمند اقدامات اثربخش ملی و استانی است.

وی با بیان اینکه سد دالکی با مخزن ۲۷۰ میلیون مترمکعب و تنظیم سالانه ۴۳۲ میلیون مترمکعب آب، در حال احداث روی رودخانه دالکی است خاطرنشان کرد: هدف اصلی آن تنظیم سیلاب‌های فصلی و تأمین آب مورد نیاز آبیاری حدود ۲ میلیون اصله نخل در شهرستان دشتستان خواهد بود. این سازه از نوع خاکی با هسته آسفالتی است و نقشی اساسی در توسعه کشاورزی و حفظ معیشت مردم منطقه ایفا می‌کند.

رجایی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون ۵۸ درصد بوده افزود: برای تکمیل عملیات اجرایی و رسیدن ارتفاع سد به تراز آبگیری، اعتباری افزون بر ۷ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است و در صورت تحقق منابع مالی، آبگیری سد در زمستان سال آینده یا پاییز ۱۴۰۶ آغاز خواهد شد.

در ادامه جلسه، محورهای مختلفی همچون: افزایش سقف اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی، استفاده از فاینانس داخلی (ماده ۵۶)، مشارکت مالی پیمانکار، مولدسازی اموال مازاد دولتی و مشارکت بهره‌برداران، به عنوان گزینه‌های اصلی تأمین منابع مورد بحث قرار گرفت.

رجایی تاکید کرد: تکمیل سد دالکی تأثیر به‌سزایی در تأمین پایدار آب کشاورزی و شرب، توسعه اقتصادی و جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب‌ها در منطقه خواهد داشت.

معاون عمرانی استانداری ابراز امیدواری کرد با همکاری و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های ذی‌ربط، موانع مالی طرح هرچه زودتر مرتفع و پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید.