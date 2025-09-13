جشنی برای شکرگذاری داشتن سالی پرمحصول در واجارگاه رودسر جشنی برای شکرگذاری داشتن سالی پرمحصول در واجارگاه رودسر جشنی برای شکرگذاری داشتن سالی پرمحصول در واجارگاه رودسر جشنی برای شکرگذاری داشتن سالی پرمحصول در واجارگاه رودسر جشنی برای شکرگذاری داشتن سالی پرمحصول در واجارگاه رودسر جشنی برای شکرگذاری داشتن سالی پرمحصول در واجارگاه رودسر جشنی برای شکرگذاری داشتن سالی پرمحصول در واجارگاه رودسر جشنی برای شکرگذاری داشتن سالی پرمحصول در واجارگاه رودسر جشنی برای شکرگذاری داشتن سالی پرمحصول در واجارگاه رودسر جشنی برای شکرگذاری داشتن سالی پرمحصول در واجارگاه رودسر جشنی برای شکرگذاری داشتن سالی پرمحصول در واجارگاه رودسر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ به شکرانه برداشت محصول چای و برنج، جشنواره فرهنگی، ورزشی و بومی محلی همراه با برپایی نمایشگاه صنایع دستی و سوغات با ۲۰ غرفه، در زمین ورزشی شهدای شهر واجارگاه رودسر به همت شهرداری و شورای اسلامی این شهر برگزار شد.

فرزاد قلی پور شهردار واجارگاه با بیان اینکه تلاش کردیم با برپایی این جشن، روز ماندگاری را برای مردم این منطقه ایجاد کنیم، گفت: برگزاری این جشن شکرگزاری علاوه بر شناساندن موقعیت جغرافیایی، معرفی محصولات کشاورزی، صنایع دستی و ظرفیت‌های منطقه، فضای مفرح و با نشاطی را برای مردم و بازدیدکنندگان فراهم کرد.