جشنواره بومی محلی به شکرانه برداشت محصول چای و برنج در شهر واجارگاه رودسر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ به شکرانه برداشت محصول چای و برنج، جشنواره فرهنگی، ورزشی و بومی محلی همراه با برپایی نمایشگاه صنایع دستی و سوغات با ۲۰ غرفه، در زمین ورزشی شهدای شهر واجارگاه رودسر به همت شهرداری و شورای اسلامی این شهر برگزار شد.
فرزاد قلی پور شهردار واجارگاه با بیان اینکه تلاش کردیم با برپایی این جشن، روز ماندگاری را برای مردم این منطقه ایجاد کنیم، گفت: برگزاری این جشن شکرگزاری علاوه بر شناساندن موقعیت جغرافیایی، معرفی محصولات کشاورزی، صنایع دستی و ظرفیتهای منطقه، فضای مفرح و با نشاطی را برای مردم و بازدیدکنندگان فراهم کرد.