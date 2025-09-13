به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان گفت: مسابقات نونهالان اسکیت فری‌استایل قهرمانی استان آذربایجان غربی به میزبانی بوکان با حضور تیم‌های ارومیه، سردشت، پیرانشهر و بوکان به کار خود پایان داد.

احمد نصرالهی افزود: دراین رقابتها باشگاه اسکیت ایزیرتو بوکان با درخشش چشمگیر به مقام قهرمانی تیمی دست یافت و تیم‌های سردشت و پیرانشهر به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

وی افزود:این مسابقات درسه رده سنی ۷تا۹سال،۹تا۱۱سال و۱۱تا۱۳سال برگزار و در پایان دربخشهای انفرادی و تیمی از برگزیدگان تجلیل شد.

دربخش دختران :

در رده سنی ۷ تا ۹ سال روژیا تکمچی ازبوکان، مقام اول - هالان محمدی (بوکان)، مقام دوم و فریا احمدی از (سردشت)، مقام سوم را کسب کردند.

در رده سنی ۹ تا ۱۱ سال ایرین ایوبی (بوکان)، مقام اول -سمیرا سلیمی (بوکان) مقام دوم و باران عبدالله‌پور مکری از (بوکان)، مقام سوم را از آن خود کردند.

ودر رده سنی ۱۱ تا ۱۳ سال آیلین شکری از (بوکان)، مقام اول - کیانا پورفلاحی (بوکان) مقام دوم و هایا نقشبندی (سردشت)، مقام سوم رابه دست آوردند.

در بخش پسران:

در رده سنی ۷ تا ۹ سال هرمان بانه از (بوکان)، اول و آران فرجیان (بوکان) دوم شدند.

در رده سنی ۹ تا ۱۱ سال نیکان عبداللهی‌کیا (بوکان)، مقام اول - یونا نقشبندی (سردشت) مقام دوم و امین عبدالله‌زاده (پیرانشهر) مقام سوم را کسب کردند.

در رده سنی ۱۱ تا ۱۳ سال ؛ ساروین محمودنژاداز (بوکان) مقام اول و محمد حسن‌زاده (پیرانشهر) مقام دوم این مسابقات راکسب کردند.

در مجموع، باشگاه اسکیت ایزیرتو بوکان به مربیگری سالار معروف‌زاده و جمال فتاحی موفق شد در تمامی رده‌های سنی قهرمانی این دوره از مسابقات را به دست آورد .