ورزشکاران استان چهارمحال و بختیاری در رقابتهای سنگ نوردی خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: در ردهی سنی نونهال B پرنیا نیکوزاد مقام اول و در ردهی سنی نونهال A ویانا ابراهیمی مقام دوم را از شهرکرد کسب کردند.
حسین زمانی افزود: مسابقات دوستانه سنگ نوردی در ماده لید دختران با حضور ورزشکاران اصفهان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
در این مسابقات ۳۱ ورزشکار در سه ردهی سنی نونهال A، نونهال B و نوجوان C با هم رقابت کردند.