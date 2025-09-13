به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: در رده‌ی سنی نونهال B پرنیا نیکوزاد مقام اول و در رده‌ی سنی نونهال A ویانا ابراهیمی مقام دوم را از شهرکرد کسب کردند.

حسین زمانی افزود: مسابقات دوستانه سنگ نوردی در ماده لید دختران با حضور ورزشکاران اصفهان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

در این مسابقات ۳۱ ورزشکار در سه رده‌ی سنی نونهال A، نونهال B و نوجوان C با هم رقابت کردند.