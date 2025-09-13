پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: تعیین تکلیف پروندههای مسن نیازمند برنامهریزی جدی، همت مضاعف و بهرهگیری از تمام ظرفیتهای موجود است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه کاهش اطاله دادرسی از اولویتهای اصلی قوه قضائیه و از مطالبات جدی مردم است، گفت: تعیین تکلیف پروندههای مسن نیازمند برنامهریزی جدی، همت مضاعف و بهرهگیری از تمام ظرفیتهای موجود است.
شهرام کرمی اجرای دقیق دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه در این زمینه را یک ضرورت برشمرد و افزود: کاهش اطاله دادرسی که یکی از مطالبات جدی مردم است به صورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.
وی افزود: پروندههای مسن یکی از چالشهای مهم در روند رسیدگیهای قضایی محسوب میشود و بیتوجهی به آنها میتواند روند اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
کرمی خاطرنشان کرد: در این نشست، راهکارهایی همچون تجمیع پروندههای مشابه، استفاده بهینه از ظرفیت قضات و کارکنان، تسهیل روند رسیدگی از طریق سامانههای الکترونیکی و اولویتبندی رسیدگی به پروندههای معوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر لزوم بهرهگیری از تمام ظرفیتهای انسانی و مدیریتی گفت: با اجرای این تدابیر، امید است کاهش قابل توجهی در حجم پروندههای معوق ایجاد شود و زمینه خدمترسانی سریعتر، دقیقتر و عادلانهتر به مردم فراهم آید.