آغاز نام نویسی و اعزام کاروانهای زائرین عمره گزار کهگیلویه وبویراحمد
مدیر حج و زیارت کهگیلویه وبویراحمد گفت: نام نویسی و اعزام کاروانهای زائران عمره گزار به سرزمین وحی نیمه دوم امسال انجام میشود.
مدیر حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد افزود: افرادی که دارای فیشهای عمره تا اولویت ۶۰۰ هستند، میتوانند به دفاتر زیارتی تحت نظر حج و زیارت در استان مراجعه وثبت نام خود را قطعی کنند.
وی بیان کرد: کسانی که قصد سفر به عتبات عالیات را دارند میتوانند به دفاتر زیارتی مجاز تحت نظر سازمان حج و زیارت در استان و سایر شهرستانهای استان مراجعه اقدام به ثبتنام کنند.
قوامی نژاد تصریح کرد: توصیه میشود افراد از مراجعه به کاروانهای غیرمجاز آزادبرها برای ثبت نام به عتبات خودداری کنند.