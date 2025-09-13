مدیر حج و زیارت کهگیلویه وبویراحمد گفت: نام نویسی و اعزام کاروان‌های زائران عمره گزار به سرزمین وحی نیمه دوم امسال انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید محسن قوامی گفت: اولین کاروان مرحله دوم زائران عمره مفرده کهگیلویه و بویراحمد ۲۱ مهرماه به سرزمین وحی انجام می‌شود.

مدیر حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد افزود: افرادی که دارای فیش‌های عمره تا اولویت ۶۰۰ هستند، می‌توانند به دفاتر زیارتی تحت نظر حج و زیارت در استان مراجعه وثبت نام خود را قطعی کنند.

وی بیان کرد: کسانی که قصد سفر به عتبات عالیات را دارند می‌توانند به دفاتر زیارتی مجاز تحت نظر سازمان حج و زیارت در استان و سایر شهرستان‌های استان مراجعه اقدام به ثبت‌نام کنند.