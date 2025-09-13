همزمان با برگزاری رویداد سراسری «ایران جان» در اصفهان، رادیو سلامت با سبد متنوعی از برنامه‌ها، از معرفی ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی سلامت گرفته تا گفت‌و‌گو با کارشناسان و مسئولان استان، نقشی کلیدی در روایت این رویداد ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پایتخت فرهنگی ایران، این بار میزبان رویداد مهم «ایران جان» است، رویدادی که با هدف معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این استان برگزار می‌شود و شبکه‌های رسانه ملی، اعم از تلویزیون و رادیو، پوشش گسترده‌ای را به آن اختصاص داده‌اند. در این میان، رادیو سلامت با طراحی بخش‌های متنوع و تخصصی، سنگ تمام گذاشته و روایتگر گوشه و کنار این رویداد مهم خواهد بود.

برنامه «به زندگی سلام کن»، هر روز از ساعت ۶:۳۰، با بخش «صفحه روز» به گفت‌و‌گو با فعالان تولیدی استان در حوزه سلامت می‌پردازد. این برنامه همچنین با برقراری ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به معرفی جامع ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این دانشگاه در سطح استان خواهد پرداخت.

برنامه «کافه خبر»، که از ساعت ۲۰:۳۰، پخش می شود، در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۸ شهریور، با ارائه بخش های خبری متنوع، آخرین تحولات و اخبار مربوط به رویداد «ایران جان» را از اصفهان پوشش خواهد داد.

برنامه «سپهر دانش»، نیز به طور ویژه به رویداد «ایران جان» می‌پردازد و با مصاحبه با استادان برجسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و گفت‌و‌گو با معاون درمان استان، ظرفیت‌های دانشی و جنبه‌های اقتصاد سلامت در اصفهان را برای مخاطبان تشریح می‌کند.

برنامه «از مزرعه تا سفره»، با همکاری مسئولان جهاد کشاورزی استان، فرصت‌های نوین کشاورزی، امنیت غذایی و مسائل کلیدی این حوزه را در استان اصفهان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد، این برنامه پنجشنبه ۲۷ شهریور، از ساعت ۱۱:۰۵ پخش می شود.

علاوه بر اینها، برنامه «دهگرد»، نگاهی ویژه به مناطق عشایری استان اصفهان خواهد داشت و به معرفی سبک زندگی و ظرفیت‌های این قشر زحمتکش می‌پردازد. این برنامه دوشنبه ۲۴ شهریور، ساعت ۲۰، پخش خواهد شد.

برنامه «عصری نو»، که از ۲۲ تا ۲۶ شهریور هر روز پخش می‌شود، با معرفی شهرستان‌های مختلف استان اصفهان و بررسی تمام امکانات و پتانسیل‌های هر منطقه، در کنار گفت‌و‌گو با فعالان اقتصادی حوزه سلامت، تصویری جامع از اصفهان امروز را به سمع مخاطبان می‌رساند.

مخاطبان می‌توانند تمامی این برنامه‌ها را از موج اف.‌ام، ردیف ۱۰۲ مگاهرتز، یعنی رادیو سلامت، دنبال کنند و از نزدیک شاهد معرفی استان اصفهان در رویداد «ایران جان» باشند.