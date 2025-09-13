به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در این طرح، ۴۰ بازرس از سازمان جهاد کشاورزی با ۲۰ خودرو مأموریت دارند تا بر روند تولید، توزیع و عرضه مرغ در سطح استان نظارت دقیق داشته باشند.

هدف این اقدام، کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از تخلفات و تضمین دسترسی شهروندان به مرغ با کیفیت و قیمت مناسب است.

مسئولان جهاد کشاورزی تأکید کردند که این نظارت‌ها به‌صورت مستمر و با جدیت ادامه خواهد داشت.