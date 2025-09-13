از مرغداری تا مغازه؛ نظارت سراسری بر بازار مرغ گرم کلید خورد
مانور تشدید نظارت بر بازار مرغ گرم با شعار «از درب مرغداریها تا مراکز عرضه» صبح امروز در استان قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، در این طرح، ۴۰ بازرس از سازمان جهاد کشاورزی با ۲۰ خودرو مأموریت دارند تا بر روند تولید، توزیع و عرضه مرغ در سطح استان نظارت دقیق داشته باشند.
هدف این اقدام، کنترل قیمتها، جلوگیری از تخلفات و تضمین دسترسی شهروندان به مرغ با کیفیت و قیمت مناسب است.
مسئولان جهاد کشاورزی تأکید کردند که این نظارتها بهصورت مستمر و با جدیت ادامه خواهد داشت.
