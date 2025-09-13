پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سملقان از مشاهده لاشه یک قلاده خرس قهوهای در مناطق آزاد این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ ارسلان باغانی گفت: بر اساس گزارش همیاران محیط زیست، لاشه این حیوان حوالی روستای اینچه علیا مشاهده شد.
وی افزود: پس از دریافت خبر، تیمی متشکل از ماموران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و کارشناسان حیاتوحش استان به محل اعزام شدند.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سملقان ادامه داد: بررسیهای اولیه و تصاویر ارسالی نشان میدهد که مرگ خرس حدود ۲ تا سه ماه پیش رخ داده و به دلیل گذشت زمان طولانی، متلاشی شدن لاشه و تغذیه سایر جانوران، امکان اظهار نظر قطعی درباره علت مرگ وجود ندارد.
باغانی بیان کرد: تحقیقات برای روشن شدن علت دقیق مرگ ادامه دارد و نتیجه نهایی متعاقبا اطلاعرسانی خواهد شد.
وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده حیاتوحش در اطراف محل زندگی، موضوع را بلافاصله به نزدیکترین واحد محیط زیست یا شماره ۱۵۴۰ اطلاع دهند و یادآور شد که خسارات وارده به حیاتوحش در صورت گزارش به موقع، قابل پرداخت خواهد بود.
گستره منطقه حفاظت شده قرخود ۴۳ هزار و ۷۷۸ هکتار در بخش سملقان و در انتهای غرب استان قرار دارد و فاصله آن از شهر قاضی، مرکز بخش سملقان ۱۳ کیلومتر است و از آشخانه مرکز شهرستان مانه و سملقان هم ۴۰ کیلومتر فاصله دارد.