پخش زنده
امروز: -
بیستونهمین یادواره ۲۲ شهید روستاهای بنیز، باب دهوئیه و بهشتآباد شهرستان بهاباد در گلزار شهدای روستای بنیز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بیستونهمین یادواره ۲۲ شهید روستاهای بنیز، باب دهوئیه و بهشتآباد شهرستان بهاباد با حضور مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و قشرهای مختلف مردم در گلزار شهدای روستای بنیز برگزار شد.
در این مراسم که امامان جمعه بهاباد و بافق، فرماندار، معاونان فرماندار، بخشدار آسفیچ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند، یاد و خاطره شهیدان هشت سال دفاع مقدس و شهدای جبهه مقاومت گرامی داشته شد.
سردار ایرانمنش از فرماندهان و راویان دوران دفاع مقدس و از همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی، در سخنانی با اشاره به مقام والای شهدا گفت: «شهدا به ما درس مقاومت و ایستادگی دادند و ولایتمداری سرلوحه راه و سیره آنان بود.»
وی با بیان اینکه «شهیدان کاری حسینی انجام دادند و اقتدار و عظمت ملت ما مرهون خون پاک آنان است» افزود: «پیام خون شهدا حفظ دستاوردهایشان و ادامه دادن راه آن بزرگواران در مسیر اهلبیت (ع) و پیروی از ولایت فقیه است.»
از دیگر برنامههای این مراسم میتوان به مداحی حاج مجتبی رمضانی، اجرای سرود توسط گروه نور ولایت از بافق، پخش کلیپ و روایتگری عملیاتهای دوران دفاع مقدس اشاره کرد.
روستای بنیز شهرستان بهاباد تاکنون ۲۲ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.