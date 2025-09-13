پخش زنده
تالارهای بورس کالای ایران در اولین روز هفته (شنبه ۲۲ شهریور) میزبان عرضه یک میلیون و ۲۵۹ هزار و ۴۹۶ تن انواع محصول است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیشترین حجم عرضه امروز متعلق به تالار محصولات حراج باز است به طوری که در این تالار بیش از یک میلیون تن محصول روی تابلو میرود.
امروز در تالار حراج باز یک میلیون و ۲ هزار و ۳۸۴ تن محصول عرضه میشود. این محصولات شامل یک میلیون تن سنگ آهن کلوخه، یک هزار و ۹۳۶ تن مواد پلیمری و ۴۴۸ تن مواد شیمیایی است.
امروز همچنین ۱۳۳ هزار و ۸۱۸ تن محصول شامل ۸۱ هزار و ۴۱۸ تن قیر، ۴۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن، ۱۰ هزار تن لوب کات، ۲ هزار تن گوگرد، ۲۰۰ تن عایق رطوبتی، ۱۰۰ تن سیمان و ۱۰۰ تن فرآوردههای نفتی در تالار صادراتی کیش عرضه میشود.
تالار صنعتی نیز میزبان عرضه ۱۰۴ هزار و ۹۰۳ تن محصول شامل ۱۰۴ هزار و ۶۹۳ تن فولاد و ۲۱۰ تن مس است.
تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی در روز جاری میزبان عرضه ۱۴ هزار و ۲۶۸ تن محصول شامل ۸ هزار و ۱۲۵ تن مواد شیمیایی، ۵ هزار و ۸۵۳ تن مواد پلیمری و ۲۹۰ تن قیر است.
تالار فرعی هم میزبان عرضه ۳ هزار و ۱۲۳ تن مواد پلیمری و شیمیایی، صنعتی و کشاورزی است.