کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز شناورهای سبک وتفریحی از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر استان در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز و فردا تداوم ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی میشود.
او افزود: امروز در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی مورد انتظار است و سبب گرد و غبار در قشم، سواحل خمیر و لنگه نیز خواهد شد و دریا مواج خواهد بود.
حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و سیلابی شدن مسیلها ورودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست و توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
مجتبی حمزه نژاد، گفت: مناطق دریایی استان مواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به دو متر خواهد رسید و اختلال و محدودیت در ترددهای دریایی را به همراه خواهد داشت و توصیه میشود از شنا در دریا خودداری شود.
او افزود: از لحاظ دمایی تا فردا با ماندگاری رطوبت هوا، نوسان دمایی بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس خواهد بود و از روز دوشنبه تا پنجشنبه ۲۷ شهریور، افزایش نسبی دما دراستان پیش بینی میشود.