مسابقات والیبال بلغارستان و آلمان، از شبکه ورزش و دیدار آرسنال و ناتینگهام فارست، از شبکه سه، پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش امروز در چارچوب رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان، دیدار بین دو تیم بلغارستان و آلمان را پخش می کند.

برنامه «مثبت ورزش»، در دومین روز از برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی جهان، از ساعت ۱۳ تقابل بین دو تیم بلغارستان و آلمان را با گزارشگری طه عالی و به صورت زنده پخش می‌کند.

مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ با حضور ۳۲ تیم و ۶۴ مسابقه در مدت ۱۷ روز از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر به میزبانی فیلیپین برگزار می‌شود. در بیست و یکمین دوره از این رقابت‌ها، تیم‌های ملی در مرحله مقدماتی به‌صورت گروهی به رقابت خواهند پرداخت.

دیدار تیم‌های آرسنال و ناتینگهام فارست در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس، از شبکه سه پخش می شود.

رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس این هفته با دیدار تیم‌های آرسنال و ناتینگهام فارست پیگیری می‌شود. این مسابقه از ساعت ۱۵ به‌صورت زنده پخش خواهد شد.

گزارش این بازی بر عهده سعید زلفی است و تماشاگران فوتبال می‌توانند با تماشای برنامه «گزارش ورزشی» از تحلیل‌ها و حواشی بازی نیز بهره‌مند شوند.