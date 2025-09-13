کانوپولو قهرمانی آسیا؛ جوانان ایران فینالیست شدند
مردان زیر ۲۱ سال کشورمان با شکست مالزی میزبان در دور نیمهنهایی راهی فینال مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا شدند.
تیم کانوپولو مردان زیر ۲۱ سال ایران نماینده کشورمان در این رقابتها است.
این تیم با ترکیب آرشام حیدرپور، آریان نصیری، سپنتا محسنی، آرش عراقی، پرهام نوری، امیررضا کیانی، نیما رازدشت و محیالدین کریمی با هدایت اشکان صیادی و مصطفی حقجو در این رقابتها شرکت کرده است.
جوانان ایران در ادامه رقابت خود در نیمه نهایی مقابل مالزی میزبان قرار گرفتند و با نتیجه ۵ بر ۲ این تیم را شکست دادند و به فینال صعود کردند.
گلهای ایران در این رقابت را سپنتا محسنی، آریان نصیری، آرشام حیدرپور، امیررضا کیانی و محیالدین کریمی به ثمر رساندند.
جوانان ایران از ساعت ۱۲:۲۵ امروز در فینال مقابل چینتایپه به آب خواهند زد.