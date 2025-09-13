پخش زنده
امروز: -
تیم باشگاه مهاباد توانست در مسابقات قهرمانی بزرگسالان پرس سینه باشگاههای شمال غرب کشور عنوان قهرمانی را کسب کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مسابقات قهرمانی باشگاههای شمالغرب کشور با حضور ۲۵۰ ورزشکار از پنج استان کشور در چهار رده سنی به میزبانی مهاباد برگزار شد.
در پایان این رقابتها و در بخش پرس سینه تیم مهاباد توانست به مقام قهرمانی دست پیدا کرده و تیمهای کردستان و سردشت مقامهای دوم و سوم را به کسب کنند.
همچنین در بخش «ددلیفت» هم در رده سنی بزرگسالان تیم سنندج در جایگاه نخست قرار گرفت و تیمهای مهاباد و کردستان نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.
شاهین حاج هاشمی از تیم باشگاه مهاباد هم به عنوان قهرمان قهرمانان این دوره از رقابتها انتخاب شد.