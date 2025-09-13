کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، طی روز‌های آینده با استقرار زبانه‌های پرفشار در منطقه، شاهد وزش باد‌های شمالی خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی گفت: این جریانات در شهر‌هایی مانند کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا گاهی با وزش باد نسبتاً شدید همراه خواهد بود.

وی افزود: در این مدت، روند کاهش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ارتفاعات شمالی استان، احتمال وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده دور از انتظار نیست.

آخوندی خاطرنشان کرد: بامداد امروز، شهر آبگرم با دمای ۸ درجه سردترین نقطه استان بود و در همان ساعت، دمای شهر قزوین ۱۳ درجه گزارش شد.