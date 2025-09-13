به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کارنامه نتایج اولیه آزمون دوازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سامانه مرکز آزمون جهاددانشگاهی به نشانی hrtc.ir قابل مشاهده است.

لازم به ذکر است، ادامه فرآیند استخدامی داوطلبان پذیرفته شده نهایی از طریق وزارت کشور و استانداری‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.

گفتنی‌است؛ دوازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی با شرکت حدود ۱۰۸ هزار داوطلب توسط مرکز آزمون جهاددانشگاهی در استان‌های مختلف و ۵۷ شهر برگزار شد.