رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان ۵ تن چوب قاچاق تاغ که به طور ماهرانه در پوشش بار پوست پسته جاسازی شده بود به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و یک دستگاه کامیون هم توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ مهدی حصاری گفت: در این عملیات علاوه بر کشف محموله قاچاق، یک متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.

وی افزود: در این عملیات علاوه بر کشف محموله قاچاق، یک متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد و کامیون نیز توقیف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با تأکید بر عزم پلیس در مقابله با قاچاق منابع طبیعی اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی، می‌توانند موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۰۰ به ستاد خبری پلیس اطلاع دهند.