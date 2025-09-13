برنامه «روی تور»، مستند «در برابر طوفان»، مجموعه «یزدان» و مجموعه «هانا»، خبر‌های امروز رسانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهد.

برنامه «روی تور»، این مسابقات را تا ششم مهر هر روز پخش می‌کند.

شبکه مستند، «در برابر طوفان»، را هر روز ساعت ۱۹ پخش می‌کند.

تحولات تاریخی سیاسی و اجتماعی دوره پهلوی دوم تا انقلاب اسلامی موضوع این مجموعه است.

شبکه تماشا «یزدان»، را هر روز ساعت ۱۷ پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش می‌کند.

در هر قسمت از این مجموعه یک مامور شهرداری با اتفاقی در سطح شهر رو به رو می‌شود.

«هانا»، چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته به صورت ۴k از شبکه فراتر پخش می‌شود.

این مجموعه داستان دختری است که در جنگل بزرگ شده و پس از مدتی تلاش میکند هویت واقعی خود را پیدا کند.