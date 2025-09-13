پخش زنده
پدیده گرد و خاک و تندبادهای لحظهای تا امروز در استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، تا اواخر هفته نوسانات ۱ تا ۲ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود. طی امروز نیز سرعت وزش بادها در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان بصورت متوسط، همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود؛ لذا احتمال وقوع گردوخاکهای محلی و موقتی در این مناطق وجود خواهد داشت.
محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه شمال خلیج فارس تا اواسط وقت فردا مواج خواهد بود، ادامه داد: همچنین تا اواسط روز چهار شنبه جریانات جنوبی به تناوب سبب افزایش رطوبت و گاهی شرجی در سواحل و مناطق جنوبی، جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی استان خواهد شد.
در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۴۵ و ایذه با دمای ۱۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۳.۸ و ۲۵.۶ درجه سانتیگراد ثبت شده است.