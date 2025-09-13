رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی قم از وقوع دو حادثه رانندگی در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در مجموع این حوادث دو نفر جان باختند و هشت نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد جواد باقری در تشریح حادثه نخست گفت: تصادف رخ به رخ دو دستگاه خودرو در محور قدیم سلفچگان به ساوه و ابتدای جاده جنداب بود که منجر به مصدومیت ۷ نفر شد. خوشبختانه در این حادثه فوتی و مصدوم بدحال گزارش نشد.

وی گفت: دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام و مصدومان پس از اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

رئیس اورژانس قم افزود: در حادثه دوم که ساعت ۲۳:۰۱ شب گذشته در جاده قمرود به وقوع پیوست، متأسفانه دو نفر در دم جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر مصدوم شد.

باقری گفت: برای امدادرسانی به این حادثه نیز یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی با ابراز تأسف از تلفات این حوادث، از شهروندان خواست با رعایت کامل قوانین و مقررات رانندگی، از بروز حوادث ناگوار و کاهش خسارت جانی پیشگیری کنند.