احکام اعضای ستاد انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات میاندوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان‌غربی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با صدور احکام استاندار آذربایجان‌غربی، اعضای ستاد انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و میاندوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان معرفی شدند.





ترکیب ستاد انتخابات استان به شرح زیر تعیین شد:

رسول مقابلی، سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری؛ رئیس ستاد انتخابات استان

یحیی حسین‌خانی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری؛ رئیس ستاد امنیت انتخابات

خضر کاک‌درویشی، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار؛ عضو ستاد و رئیس کمیته مالی و پشتیبانی

قدرت حبیب‌زاده، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری؛ دبیر ستاد و رئیس کمیته سیاسی

سید داوود ذاکر، مدیرکل حراست استانداری؛ عضو ستاد و رئیس کمیته حراست و استعلامات

منصور میرزایی، مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی؛ عضو ستاد و رئیس کمیته بازرسی

احتشام وحیدی‌آذر، معاون امور حقوقی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی؛ عضو ستاد و رئیس کمیته حقوقی

حسین فیروزی، مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومی؛ عضو ستاد و رئیس کمیته اطلاع‌رسانی

عطااله طایفه شکاری، مدیر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی؛ عضو ستاد و رئیس کمیته فناوری اطلاعات

سعید احمدی، مدیرکل ثبت احوال؛ عضو ستاد انتخابات استان





به این ترتیب، ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی فعالیت رسمی خود را برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و میاندوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز کرد.