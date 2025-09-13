پخش زنده
در آستانه فرا رسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی از نظارت قاطع دستگاه قضائی بر این حوزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی محبوب علیلو در کارگروه بررسی مشکلات سرویس های مدارس با تاکید بر لزوم ایجاد شور و نشاط آغاز سال تحصیلی، تامین سلامت و امنیت دانش آموزان را جزو اولویتهای دستگاه قضائی برشمرد.
وی ادامه داد: هرچند سامانه پایش ناوگان دانش آموزی موسوم به سپند، طرحی خوب و کاربردی است که اجرای دقیق آن، آرامش خاطر را برای والدین و رصد برخط مسیر حرکت سرویس فرزندانشان به همراه دارذ، اما هنوز مشکلات خانوادهها در این خصوص وجود دارد که نیازمند پیگیریهای جدی مدیران و مسولان مرتبط است.
دادستان عمومی و انقلاب تبریز با اشاره به اینکه فقط خودروهای سرویس که مجوز لازم را از سازمان تاکسیرانی دریافت کردهاند مجاز به فعالیت در حوزه رفت و آمد دانش آموزان هستند ادامه داد: استفاده از این سرویسهای مجاز، امنیت سلامت و کیفیت مطلوب را برای دانش آموزان به همراه دارد و هر خودرویی که بدون مجوز اقدام به جا به جایی دانش آموزان کند با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی شناسایی و متوقف خواهد شد.
علیلو با اشاره به رسالت مهم رسانهها به ویژه صدا و سیما خاطرنشان کرد: رسانه ملی و دیگر تریبونهای اطلاع رسانی ترتیبی اتخاذ کنند تا با استفاده از ظرفیتهای سازمانی خود در فرهنگ سازی و آگاهی بخشی عمومی، والدین را به حقوق خود و وظایف رانندگان آگاه سازند و این مسئولیت اجتماعی رسانه ها، مکمل اقدامهای قضائی و اجرایی است و در حفظ سلامت و امنیت دانش آموزان اهمیت بسزایی دارد.