به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ هلیا صدری، دانشجوی ترم سوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، با ارائه موفقیت‌آمیز پژوهش خود در حوزه ناباروری مردان، عنوان سخنران برتر بیست و ششمین کنگره بین‌المللی رویان را کسب کرد.

این موفقیت، نتیجه ماه‌ها تلاش و همکاری علمی وی با دکتر توحید رضایی است.

بیست و ششمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل و بیست و یکمین کنگره فناوری سلول‌های بنیادی، شهریور ماه ۱۴۰۴ توسط پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی در در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی در تهران برگزار شد.