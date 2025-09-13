پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: تمهیدات لازم برای آمادهسازی دو هزار و ۸۳ مدرسه در استان اندیشیده شده است تا دانشآموزان در محیطی امن، سالم و بانشاط میزبان سال تحصیلی جدید باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ علی متقیان گفت: ثبت نام ۱۹۲ هزار و ۸۰۷ دانش آموز استان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در سامانه سناد قطعی شده است.
وی افزود: از این تعداد۹۰ هزار و ۶۴۹ درصد دانش آموزان در مقطع ابتدایی، ۳۹ هزار و ۳۱۷ دانش آموزان در مقطع متوسطه اول و ۱۵ هزار و ۳۹۴ دانش آموز در متوسطه دوم هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان ادامه داد: هفت هزار و ۶۳۴ دانش آموز در مدارس عادی دولتی، ۹ هزار و ۴۳۳ دانش آموز در هنرستان (فنی و حرفهای) و چهار هزار و ۶۶۵ نفر هم در هنرستان هستند.
متقیان بیان کرد:۳۶۰ دانشآموز نیز بازمانده از تحصیل در سالجاری موفق به بازگشت به مدارس شدهاند.
وی گفت: خانوادههایی که ثبت نام دانش آموزان خود را قطعی نکردهاند با توجه به روزهای پایانی شهریور ماه هر چه سریعتر نسبت به این امر اقدام کنند.
همه مدارس استان همزمان با سراسر کشور یکم مهرماه بازگشایی خواهد شد و ساعت بازگشایی مدارس در نوبت صبح ساعت هفت و در نوبت عصر ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه خواهد بود.