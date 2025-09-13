برای نخستین بار در سطح بنادر ماهیگیری خوزستان، صفحه های خورشیدی در بندر صیادی خوردورق شادگان نصب شد و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، طرح نصب و راه اندازی صفحه‌های خورشیدی با حضور سیدشریف موسوی، سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان، سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری، رئیس اداره شیلات شهرستان، معاون فرماندار شادگان و معاون بسیج دریایی خوزستان افتتاح شد.

سرپرست اداره کل شیلات خوزستان با بیان اینکه بندر خوردورق پس از سه دهه اکنون به شبکه انرژی خورشیدی متصل شده است، از دیگر برنامه‌های در دست اقدام در شهرستان شادگان را پیگیری لایروبی بندر ماهیگیری خوردورق، توسعه ظرفیت برق این بندر، توسعه خدمات پشتیبانی، تعمیر و مرمت اسکله، اجرای طرح کاشت درخت حرا و همچنین افتتاح بندر ماهیگیری خور ابو خضیر را برشمرد.

سیدشریف موسوی افزود: بهره‌مندی بنادر ماهیگیری از برق پایدار گامی مؤثر در توسعه فعالیت‌های پشتیبانی، ارتقای زیرساخت‌های بندری و بهبود شرایط خدمات دهی به صیادان منطقه به شمار می‌رود.

گفتنی است، بندر خوردورق از سال ۱۳۷۴ تاسیس شده و بیش از ۲۵۰ فروند قایق صیادی با صید سالانه ۲ هزار و ۵۰۰ تن و اشتغالزایی ۲ هزار نفر در آن فعالیت می‌کنند.