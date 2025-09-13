ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱ خود، آغاز فرایند انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و شرایط متقاضیان نام‌نویسی را اعلام کرد و از آغاز ثبت‌نام از ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مقرر است انتخابات هفتمین دوره شورا‌های مذکور در روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار گردد؛ به همین منظور ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ جمعاً به مدت ۷ روز به عمل خواهد آمد.

بر اساس برنامه زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور، مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر از مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ می‌باشد.

یادآور می‌گردد، به استناد تبصره "۲" بند "ط" ماده "۳۷" همان قانون، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد، برای تمامی داوطلبان شورا‌های اسلامی کشور در هنگام ثبت نام الزامی است، لذا داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی (WWW.ADLIRAN.IR) و همچنین دفاتر پلیس ۱۰+ نسبت به اخذ گواهی مذکور اقدام نمایند.