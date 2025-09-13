پخش زنده
دمای هوا تا اواخر هفته در شهرهای آبادان و خرمشهر ۱ تا ۲ درجه نوسان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با بررسی آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا اواخر هفته نوسانات ۱ تا ۲ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری افزود: طی امروز سرعت وزش بادها در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان بصورت متوسط، همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود لذا احتمال وقوع گردوخاکهای محلی و موقتی در این مناطق وجود خواهد داشت.
او با بیان اینکه شمال خلیج فارس تا اواسط وقت فردا مواج خواهد بود گفت: تا اواسط روز چهارشنبه جریانات جنوبی به تناوب سبب افزایش رطوبت و گاهی شرجی در سواحل و مناطق جنوبی، جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی استان خواهد شد.
در بیست و چهار ساعت گذشته بیشترین دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۴۴ درجه و کمترین دما ۲۴ درجه سانتیگراد بوده است.