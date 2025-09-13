پخش زنده
صادرات تعاونیهای خراسان جنوبی در ۵ ماه گذشته ۱۱ میلیون دلار برای استان ارز آوری داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: این مقدار صادرات از ۱۶ شرکت تعاونی صادراتی استان بصورت مستقیم و غیر مستقیم انجام شده است.
رزم فرش دستباف، محصولات کشاورزی، صنایع دستی، زرشک و زعفران، مرغ و جاجیم را از جمله محصولات صادر شده از تعاونیهای استان اعلام کرد و گفت: این محصولات به کشورهای امارات متحده عربی، عراق، آلمان، قطر، افغانستان، چین و عمان صادر شده است.
وی مجموع تعاونیهای فعال استان را ۷۲۶ تعاونی اعلام کرد و افزود: فرصت شغلی ایجاد شده در این تعاونیها ۱۱هزار و۲۰۲ نفر است.
رزم همچنین مجموع شاغلان در این تعاونیها را هزار و ۲۸۵ نفر برشمرد.