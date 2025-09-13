از خراسان شمالی، ابوالفضل نظری در وزن ۵۵ کیلوگرم و امیرحسین والی‌زاده در وزن ۷۳ کیلوگرم رده سنی نوجوانان، به عنوان ملی‌پوشان ایران در این رقابت‌ها حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ رقابت‌های جودوی نوجوانان آسیا در روز‌های ۲۰ و ۲۱ شهریورماه با حضور ۱۹۹ جودوکار از ۲۰ کشور آسیایی در حال برگزاری است و همچنین مسابقات رده جوانان نیز روز‌های ۲۲ و ۲۳ شهریورماه با حضور ۱۹۲ جودوکار از ۱۸ کشور آسیایی پیگیری می‌شود.

درخشش کماندار بجنوردی در مسابقات تیراندازی با کمان دختران شرق کشور

در این رقابت‌ها، مارال سهرابی در ماده کامپوند حرفه‌ای بانوان موفق شد عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کند.

مسابقات تیراندازی با کمان شرق کشور روز جمعه، با حضور ۹۰ تیرانداز از استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و گلستان در مشهدمقدس برگزارشد.

همچنین در مسابقات کشوری کاراته که با حضور ۴۵۰ ورزشکار در شهر مقدس قم برگزار شد، شایان رد، از اسفراین، نشان طلا کسب کرد.

رقابت‌های هندبال نوجوانان خراسان شمالی با معرفی برترین‌ها پایان یافت

رقابت‌های قهرمانی هندبال دختران نوجوان خراسان شمالی با معرفی برترین‌ها به میزبانی سالن ایثار شیروان با حضور پنج تیم به کار خود پایان داد.

تیم مدرسه هندبال سپهران اسفراین جایگاه نخست و تیم‌های ستاره ساز شیروان و مدرسه هندبال هادی مقام دوم و سوم کسب کردند.