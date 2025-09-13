بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، آسمان مازندران تا پایان هفته غالباً نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده در برخی مناطق فراهم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، امیرآباد و گلوگاه با ثبت دمای ۲۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بودند، در حالی که دلیر چالوس با ۹ درجه، خنک‌ترین منطقه مازندران در صبح امروز گزارش شد.

حمیدی افزود: بیشترین میزان بارندگی در شبانه‌روز گذشته مربوط به بورخانی لفور با ۶۱ میلی‌متر، بازیارخیل با ۵۷ میلی‌متر و داراب‌کلا میاندورود با ۵۲ میلی‌متر بوده است. در مرکز استان نیز، ساری ۸ میلی‌متر بارندگی را تجربه کرده است.

وی گفت: بر اساس تحلیل‌های هواشناسی، امروز و فردا از شدت ناپایداری‌های جوی کاسته می‌شود و با افزایش نسبی دما همراه خواهد بود. با این حال، آسمان استان همچنان نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده در برخی مناطق فراهم است.

حمیدی ادامه داد: از یکشنبه شب با تقویت جریانات شمالی، شاهد افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید، کاهش دما و بارش باران خواهیم بود که این وضعیت تا ظهر دوشنبه ادامه دارد.

وی افزود: از بعدازظهر دوشنبه از میزان ناپایداری‌ها کاسته می‌شود، اما از سه‌شنبه تا پایان هفته همچنان بارش‌های پراکنده در سطح استان محتمل است و آسمان غالباً نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گفت: دریای مازندران برای امروز مواج است و از شب با کاهش ارتفاع موج همراه خواهد بود. برای روز یکشنبه، شرایط برای فعالیت‌های صید و صیادی با رعایت احتیاط مناسب است، اما شنا و قایقرانی ممنوع اعلام شده و توصیه می‌شود از هرگونه فعالیت تفریحی در دریا خودداری شود.