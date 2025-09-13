همزمان با آغاز فصل صید و صیادی، آئین کهن جشن نوروز دریا با حضور بیش از پنج هزار تن از مردم روستا‌های جزایر قشم و هرمز، در روستای سلخ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر عامل منطقه آزاد قشم گفت: جشن نوروز دریا یکی از آئین‌های کهن جزیره نشینان قشمی، با قدمت بیش از ششصد سال است که مردم با همکاری منطقه آزاد قشم، سعی در زنده نگه داشتن آن دارند.

عادل پیغامی افزود: برگزاری مسابقات غواصی، قایق‌های پارویی، طناب کشی، دو میدانی ساحلی، شنا، مسابقه بادبادک‌های کاغذی و ورزشی‌های بومی- محلی مانند َرمازا، جَلکِش و مُشند از برنامه‌های این جشن بود.

وی گفت: ساحل نشینان خلیج فارس، اهالی روستا‌های سُوزا، رَمچاه، سَلَخ، دَرگهان، لافت، هَنگام، مِسِن، لارَک و هرمز معتقدند در نوروز دریا همه ماهی‌ها برای افزایش نسل آزادند، بنابراین از هرگونه صید خودداری می‌کنند.

یکی دیگر از آداب و رسوم این روز، شنا کردن تمام روستائیان در دریا است.

آنها معتقدند اگر مردم در این روز خاص در دریا شنا کنند تا سال آینده از تمام بیماری‌ها در امان می‌مانند.

در جشن نوروز دریا همه روستائیان لباس‌های نو می‌پوشند و حیوانات خود را با گِلی سرخ رنگ بنام گِلَک رنگ می‌کنند و با خود به دریا می‌برند.

در این روز زنان بومی جزیره با شیرینی‌های پخته شده از خرما بنام رنگینه، خبیسه و خرما روغنی از میهمانان پذیرایی می‌کنند.

اجرای موسیقی محلی َازوا یا رزیف خوانی، َلیوا، مسابقه ماهیگیری و برپایی نمایشگاه صنایع دستی دریایی از دیگر برنامه‌های پر نشاط جشن نوروز دریا است.

سال صید صیادان چهار فصل دارد که نخستین فصل آن جوا است.

این فصل که از اوایل دهه سوم فروردین آغاز می‌شود صد روزه است و بیشتر ماه‌های آن با بهار طبیعت همراه است.

فصل گرما شصت و پنج روزه است، نخستین روز آن صیاد نامیده می‌شود و روز به یاد ماندنی برای صیادان است.

قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس، دارای پنج بندر فعال صیادی و بیش از هفت هزار صیاد است.