پخش زنده
امروز: -
تولید کنسانتره مجتمع معدنی صنعتی فسفات اسفوردی در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۴ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو)، مجتمع فسفات اسفوردی از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ۳۵ هزار و ۲۱۹ تن کنسانتره فسفات تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۳۳ هزار و ۹۹۸ تن، افزایش قابل توجهی نشان میدهد.
این رقم تولید نسبت به برنامه پیشبینی شده که ۲۴ هزار تن بود، ۴۲ درصد افزایش دارد. همچنین در این مدت ۹۱ هزار و ۲۸۶ تن ماده معدنی استخراج شده است.
بر اساس این گزارش، در ماه مرداد نیز مجتمع فسفات اسفوردی ۷ هزار و ۳۲ تن کنسانتره فسفات تولید کرد که نسبت به ۵ هزار و ۳۱۶ تن مرداد سال گذشته، ۳۲ درصد افزایش داشته است.
مجتمع فسفات اسفوردی در فاصله ۳۵ کیلومتری جاده بافق-بهاباد در استان یزد واقع شده و زیرمجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران است.