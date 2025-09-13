مدیر گروه جهادی پزشکی شهدای گمنام بندر ماهشهر گفت: به مناسبت هفته وحدت، خدمات رایگان درمانی و دارویی به اقشار کمتر برخوردار بندر امام خمینی ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا احمدپور گفت: به مناسبت هفته وحدت و ولادت حضرت محمد (ص) وامام جعفر صادق (ع)، موکب درمانگاه شهدای بندر ماهشهر، گروه پزشکی شهدای گمنام، اندیشکده اساس و قرارگاه امام علی (ع) اقدام به ارائه خدمات درمانی و دارویی رایگان کردند.

وی افزود: در این طرح، انواع خدمات رایگان پزشکی، مامایی، اندازه‌گیری فشار خون و قند خون، نوارقلب، داروخانه عمومی و تخصصی، تزریقات وطب سنتی به بیش از ۶۰ نفر از مردم کمتر برخوردار بندر امام خمینی ارائه شد. همچنین خدمات پاراکلینیکی شامل آزمایش و سونوگرافی به‌صورت رایگان انجام و زیر پوشش این برنامه قرار گرفت.

احمدپور ادامه داد: با همکاری وو حدت گروه‌های بهداشتی درمانی در سطح شهرستان ارائه خدمات عام المنفعه به همشهریان کم برخوردار ادامه خواهد داشت.

مدیر گروه پزشکی شهدای گمنام اندیشکده اساس بندر ماهشهر می‌گوید: حضور خیرین حوزه سلامت در کنار تنها گروه پزشکی شهرستان بندر ماهشهر، باعث افزایش خدمت‌رسانی به نیازمندان به خصوص افرادی که بصورت فوری نیاز به خدمات دارند خواهد شد.»

وی به اهمیت تداوم این طرح‌ها و تأثیرگذاری آنها در بهبود شرایط بهداشتی و درمانی مناطق کم‌برخوردار تاکید و اضافه کرد: براساس تقویم ترسیمی سالانه گروه پزشکی شهدای گمنام و درمانگاه شهدای بندر ماهشهر این مهم انجام خواهد شد.

گروه پزشکی شهدای گمنام، موکب درمانگاه شهدای بندر ماهشهر واندیشکده اساس باهماهنگی ستاد عتبات و با نظارت شبکه بهداشت ودرمان، در مرکز قرارگاه امام علی (ع) شهر بندرامام خمینی به نیازمندان خدمات درمانی، دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و آموزش مشغول به صورت رایگان ارائه می‌کند و خیرین و نیکوکاران جهت هماهنگی با گروه پزشکی می‌توانند با شماره‌های ۰۹۱۶۳۵۲۶۶۸۷ و ۰۹۱۶۶۵۳۴۳۹۳ تماس حاصل بگیرند.