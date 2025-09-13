پخش زنده
امروز: -
دیوان محاسبات کشور به بررسی هزینههای نامتعارف در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، میزان انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات و همچنین تصمیمات مدیریتی مرتبط در این شرکت ورود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیوان محاسبات کشور، در چارچوب ماده ۴۲ قانون این دیوان، بررسی کامل اسناد و مدارک هزینهای، قراردادهای مشاورهای و خدمات کارشناسی را در دستورکار حسابرسان خود قرارداد.
در این بررسی، انطباق هزینهها با اساسنامه و بودجه مصوب، احراز توجیه اقتصادی، میزان انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات و همچنین تصمیمات مدیریتی مرتبط به دقت ارزیابی میشود.
گفتنی است؛ دیوان محاسبات بر لزوم رعایت الزامات قانونی در هزینهکرد منابع شرکتهای دولتی و تحت مالکیت عمومی تأکید دارد.