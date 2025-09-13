در حاشیه چهارمین دوره مسابقات بدنسازی و پرورش اندام استان قم با اهدای مدال افتخار و لوح یادبود به مادر، همسر و دو فرزند شهید طالبی از این خانواده تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، چهارمین دوره مسابقات بدنسازی و پرورش اندام استان قم در سالن ورزشی شهید حیدریان برگزار شد. این رقابت‌ها همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام رسول طالبی، از شهدای سرافراز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، همراه بود.

این حرکت ارزشمند، یاد و نام شهید رسول طالبی را در دل مسابقات زنده کرد و جلوه‌ای از احترام عمیق جامعه ورزش استان قم به جایگاه شهدا و خانواده‌های آنان بود.

شهید رسول طالبی که در دهه ۸۰ سابقه حضور در میادین ورزشی را داشت، همواره به عنوان نمادی از تعهد، غیرت و روحیه ورزشی در جامعه ورزش استان شناخته می‌شود.