بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۲ میلیارد و ۳۵۲ میلیون کیلووات ساعت برق در همه تابلو‌ها در سومین شهریور بود؛ فروش این میزان برق به ثبت مجموع ارزشی برابر ۷ هزار و ۴۴۲ میلیارد ریال در این بازار انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تابلو مشتقه برق در این هفته با فروش ۲ میلیارد و ۱۷۱ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بیشترین سهم را از فروش هفتگی برق در بورس انرژی ایران داشت، ارزش معاملات برق ثبت شده در این تابلو به ۳ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال رسید.

همچنین در این هفته ۱۲۲ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی بورس انرژی دادوستد شد.

تابلو فیزیکی برق سبز میزبان دادوستد ۷ میلیون کیلووات ساعت برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود و از تابلو برق سبز مشتقه نیز ۱۴ میلیون کیلووات ساعت برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف معامله شد.

در این بازه هفتگی تابلو برق فیزیکی آزاد نیز میزبان فروش ۳۷.۶ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و توزیع پراکنده با قیمتی آزاد و رقابتی بود؛ این فروش مجموع ارزشی برابر ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون ریال را رقم زد.